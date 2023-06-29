حرق المصحف في السويد: كيف علّق بعض سكّان ستوكهولم على حرق القرآن؟

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حرق المصحف في السويد: كيف علّق بعض سكّان ستوكهولم على حرق القرآن؟

قبل ساعة واحدة

أضرم أحد المتظاهرين النار في نسخة من المصحف في احتجاج صغيرخارج مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.

وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.

أدان الأزهر في مصر، إلى جانب عدة دول عربية وإسلامية وغربيّة سماح السلطات في السويد بإحراق نسخة من القرآن أول أيام عيد الأضحى.

ووصف بيان للأزهر الشريف سماح السلطات السويدية لمن وصفهم بـ "المتطرفين" بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين بأنه "دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن"، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات السويدية بعد تكرار ما وصفه بـ "الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف".