ترحيل المهاجرين: الحكومة البريطانية تطعن في قرار المحكمة بوقف نقل اللاجئين لرواندا

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ترحيل المهاجرين: الحكومة البريطانية تطعن في قرار المحكمة بوقف نقل اللاجئين لرواندا

قبل 24 دقيقة

قررت الحكومة البريطانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف، بعدم قانونية خطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، إلى رواندا.

ولقي قرار المحكمة ترحيبا واسعا بين الناشطين والجمعيات الخيرية، التي تحدت الخطة بالأساس ولجأت إلى القضاء لإلغائها.

وقررت محكمة الاستئناف البريطانية الخميس أن السلطات الرواندية لم تقدم أي أدلة تثبت أنها تمثل "دولة ثالثة آمنة" لاستقبال اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من الأراضي البريطانية.