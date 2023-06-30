احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي

احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي

أثار مقتل الشاب نائل، 17 عامًا، أعمال شغب في مدن في جميع أنحاء فرنسا خاصة في ضاحية نانتير غربي باريس حيث نشأ.

وتحدثت والدته مونيا عن حزنها على وفاة ابنها الوحيد، بينما شارك الآلاف في مسيرة لإحياء ذكراه يوم الخميس.

واعتقل ضابط الشرطة الذي أطلق النار على الشاب ووجهت له تهمة القتل.