احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي

قبل ساعة واحدة

أثار مقتل الشاب نائل، 17 عامًا، أعمال شغب في مدن في جميع أنحاء فرنسا خاصة في ضاحية نانتير غربي باريس حيث نشأ.

وتحدثت والدته مونيا عن حزنها على وفاة ابنها الوحيد، بينما شارك الآلاف في مسيرة لإحياء ذكراه يوم الخميس.