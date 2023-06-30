احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي
احتجاجات فرنسا: والدة الشاب نائل تتذكر كيف ودعها قبل مقتله على يد شرطي
أثار مقتل الشاب نائل، 17 عامًا، أعمال شغب في مدن في جميع أنحاء فرنسا خاصة في ضاحية نانتير غربي باريس حيث نشأ.
وتحدثت والدته مونيا عن حزنها على وفاة ابنها الوحيد، بينما شارك الآلاف في مسيرة لإحياء ذكراه يوم الخميس.
واعتقل ضابط الشرطة الذي أطلق النار على الشاب ووجهت له تهمة القتل.
فيديو, احتجاجات فرنسا: أعمال شغب واعتقالات بعد مقتل صبي برصاص الشرطة في باريس, المدة 1,09
اندلعت أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي في فرنسا رداً على مقتل "نائل"، أثناء قيادته وتجاوزه لنقطة تفتيش مرورية في ضاحية نانتير غربي باريس.