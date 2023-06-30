غرق قارب المهاجرين: شهادات لأربعة ناجين تتهم خفر السواحل اليوناني بإغراقهم

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غرق قارب المهاجرين: شهادات لأربعة ناجين تتهم خفر السواحل اليوناني بإغراقهم

30 يونيو/ حزيران 2023، 11:55 GMT آخر تحديث قبل 41 دقيقة

أعاد 4 من أصل 104 ناجين من القارب الذي غرق على سواحل اليونان, رسم مشهد غرق القارب في 14 يونيو/حزيران والذي قتل فيه المئات من المهاجرين الذين كانوا يستقلون القارب.

وبحسب روايتهم، فإنهم يتهمون السلطات اليونانية بالتسبب في إغراق القارب، وممارسة ضغوط عليهم للتعتيم على الحادث، فيما تنفي السلطات اليونانية ذلك.

اتفق الشهود الأربعة الذين اخترنا لهم أسماءً مستعارة بناء على طلبهم، لأسباب تتعلق بالحفاظ على أمنهم، اتفقوا على أن خفر السواحل اليوناني يتحمل بشكل كبير مسؤولية غرق قاربهم المكتظ، بعد ربطه بحبل وسحبه بقوة مفرطة

وردت الحكومة على بي بي سي بتصريح مقتضب بأن ملابسات غرق هذا القارب قيد تحقيق سري تجريه النيابة العامة، دون مزيد من التفاصيل عن حقيقة ما حدث.