باكستان: ما هي رياضة صفع الوجه التي تلفت الأنظار في البنجاب؟
باكستان: ما هي رياضة صفع الوجه التي تلفت الأنظار في البنجاب؟
تزداد شعبية صفعة “كابدي“، وهي رياضة شبيهة بالمصارعة تتضمن الصفع، في البنجاب بباكستان.
الكابدي هي رياضة احتكاكية شائعة في جنوب آسيا، يحصل اللاعبون على نقاط عن طريق الإغارة على ملعب الخصم ولمس أكبر عدد ممكن من الخصوم دون الوقوع في نفس واحد.
الأسلوب الجديد، صفعة الكابدي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم “ثاباد كابدي“، يتضمن صفع لاعبي الخصم ويتم لعبه تقليديًا في المهرجانات عبر مقاطعة البنجاب الشرقية الوسطى.