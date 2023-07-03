إيران: قتلى من التسمم الكحولي في البلاد

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إيران: قتلى من التسمم الكحولي في البلاد

قبل 50 دقيقة

أدت موجة جديدة من التسمم الكحولي في إيران إلى مقتل عدد من الأشخاص الذين يخشون العقاب بشدة، مما يمنعهم من لطلب المساعدة الطبية العاجلة.

يُحظر الكحول في الدولة الإسلامية (باستثناء بعض الأقليات الدينية)، وقد يُعاقب الأشخاص الذين يُقبض عليهم وهم يشربون الخمر إما بالجلد 80 جلدة أو السجن أو حتى الموت لمن يكرر ارتكاب الجريمة.

لقد عزز الحظر هذه الصناعة السرية - وغير المنظمة - التي توفر الخمور للمستهلكين الذين ليس لديهم طريقة لمعرفة وضمان ما يشربونه.