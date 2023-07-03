مخيم جنين: عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بمشاركة آلاف الجنود
مخيم جنين: عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بمشاركة آلاف الجنود
تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة منذ صباح الإثنين، فيما وصل عدد القتلى من الفلسطينيين إلى ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.
ويشارك آلاف الجنود الإسرائيليين في الهجوم داخل الضفة الغربية والذي بدأ بطائرات مسيرة وغارات جوية.
وأعلنت كتيبة جنين، وهي مظلة عسكرية تضم مسلحين من فصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، عن إسقاط مسيرتين إسرائيليين وإعطاب جرافة إسرائيلية.
فما الذي يحدث في جنين؟