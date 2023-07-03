مخيم جنين: عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بمشاركة آلاف الجنود

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تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة منذ صباح الإثنين، فيما وصل عدد القتلى من الفلسطينيين إلى ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.