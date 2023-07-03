أحداث فرنسا: عائلة نائل تقول إنها لم تطالب بالعنف والتخريب

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أحداث فرنسا: عائلة نائل تقول إنها لم تطالب بالعنف والتخريب

قبل 20 دقيقة

قالت عائلة نائل، الفتى الفرنسي الجزائري الذي قتل برصاص الشرطة، لبي بي سي إنها لا تعتقد أن العنف الذي شهدته فرنسا في الأيام الأخيرة سيحقق العدالة.

وأطلق ضابط شرطة النار على نائل عندما رفض التوقف عند نقطة تفتيش في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس الثلاثاء الماضي.

وقالت قريبة نائل، التي رفضت ذكر اسمها، لكاتيا أدلر، محررة بي بي سي للشؤون الأوروبية، إن العائلة "لم تدعو أبداً إلى الكراهية أو الشغب".