مخيم جنين: ماذا نعرف عن عملية الدهس في تل أبيب؟

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مخيم جنين: ماذا نعرف عن عملية الدهس في تل أبيب؟

قبل 36 دقيقة

أصيب 7 أشخاص على الأقل في عملية دهس وقعت ظهر اليوم في مدينة تل أبيب في إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن سائق المركبة تم "تحييده"، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث الذي تصفه بالإرهابي.

من جانبه، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم: "العملية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين". فيما أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بما وصفه "عملية نوعية".