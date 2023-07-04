مخيم جنين: كيف مرت لحظات النزوح على أهالي المخيم؟

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مخيم جنين: كيف مرت لحظات النزوح على أهالي المخيم؟

قبل 35 دقيقة

نزح آلاف السكان من مخيم جنين الليلة الماضية إلى أماكن يعتقدون أنها آمنة بسبب التوغل الإسرائيلي العسكري في المخيم لليوم الثاني على التوالي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نجحت في إجلاء 500 عائلة من داخل المخيم، إلى عدد من مراكز الإيواء داخل مدينة جنين.