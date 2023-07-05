المفقودون في سوريا: "إن كان هناك عدالة فستكون رؤية سوريا كما حلمنا بها"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المفقودون في سوريا: "إن كان هناك عدالة فستكون رؤية سوريا كما حلمنا بها"

قبل 8 دقيقة

صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا، وشارك في صياغته كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.

وينص على إنشاء "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بأكثر 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

ومن جهته وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ اللجنة بـ "المسيسة".

وقال إن بلاده "لم تكن طرفا في أي من هذه المناقشات التي جرت ولم يتم دعوتها إليها ولم يتم التشاور معها بشأن إنشاء هذه المؤسسة".

وكانت أغلب الدول الغربية قد صوتت لمصلحة القرار في حين لم تصوت له من الدول العربية سوى قطر والكويت، وامتنعت 13 دولة عن التصويت هي: لبنان والعراق ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والمغرب والإمارات وجيبوتي واليمن والأردن وعمان وتونس، فيما رفضته الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران وغيرها.

تحدث فريق بي بي سي عربي إلى امرأة سوريّة من دير الزور، هي ياسمين مشعان، غُيّب أحد أخوتها في سجون القوات السوريّة الحكوميّة، أما الثاني فغيّب في سجون تنظيم داعش، كما تقول.