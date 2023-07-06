حقل الدرة: هل يعيد التوتر بين إيران والخليج؟
حقل الدرة: هل يعيد التوتر بين إيران والخليج؟
تجددت التوترات بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز بعد إعراب طهران استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.
وبعد الكويت، دخلت السعودية على خط الجدل المتعلق بتقاسم حقل الدرة للغاز مؤكدة أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة. الرياض جدّدت دعوتها لطهران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود وفقاً لأحكام القانون الدولي.