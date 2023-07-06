حقل الدرة: هل يعيد التوتر بين إيران والخليج؟

قبل 25 دقيقة

تجددت التوترات بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز بعد إعراب طهران استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.