ثريدز وتويتر: هل يكون التطبيق الجديد ساحة النزال بين ماسك وزوكربيرغ؟

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ثريدز وتويتر: هل يكون التطبيق الجديد ساحة النزال بين ماسك وزوكربيرغ؟

قبل 24 دقيقة

تطلق شركة "ميتا" تطبيقًا جديدًا للتدوينات تحت اسم "ثريدز" لمنافسة تويتر،وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، فرض قيود مؤقتة على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها على المنصة يوميا.

وكشفت ميتا، التي يرأسها مارك زوكربيرغ، أن التطبيق "سيكون تابعًا لإنستغرام، وسيتيح للمستخدمين متابعة الحسابات التي يتابعونها على المنصة والاحتفاظ بنفس اسم المستخدم."