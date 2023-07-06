لاس فيغاس: إضاءة أكبر شاشة مضيئة في العالم بمناسبة عيد الاستقلال الوطني

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لاس فيغاس: إضاءة أكبر شاشة مضيئة في العالم بمناسبة عيد الاستقلال الوطني

قبل 29 دقيقة

ضمن احتفالات الرابع من يوليو/تموز في الولايات المتحدة الأمريكية، تم إضاءة أكبر شاشة مضيئة في العالم في لاس فيغاس.

يتكون المجسم الكروي المضيء من حوالي 1.2 مليون مصباح LED، بقدرة تصل إلى عرض 256 مليون لون مختلف.

وسيستوعب الموقع 18 ألف شخص وسيستضيف مختلف الفعاليات الترفيهية والرياضية، بينما سيكلف بناء المجسم الدائري - الذي يبلغ حجمه 580 ألف قدم مربع - ما قيمته 2.3 مليار دولار.