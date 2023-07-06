تونس: ما الذي أجج التوتر العرقي في مدينة صفاقس التونسية؟

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تونس: ما الذي أجج التوتر العرقي في مدينة صفاقس التونسية؟

قبل 12 دقيقة

عاد الهدوء إلى مدينة صفاقس، جنوبي تونس، بعد ثلاثة أيام من التوتر، عقب مقتل شخص على أيدي مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال مراسل بي بي سي إن عشرات المهاجرين تجمعوا، وسط المدينة، مطالبين بتسهيل خروجهم. وتدخلت قوات الأمن في عدد من أحياء صفاقس، بعد هجوم متظاهرين على منازل يسكنها مهاجرون.

وذكر مهاجر لمراسل بي بي سي فضّل عدم الكشف عن هويّته أنّه طرد من المنزل الذي كان يشترك في تأجيره مع خمسة آشخاص آخرين، مضيفا أنّه تعرّض للاعتداء اللفظي والتهديد.