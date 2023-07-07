الذكاء الاصطناعي: هل يمكن أن تساعد الروبوتات البشر في الاستفادة منه بدلا من الخوف من تهديده؟
الذكاء الاصطناعي: هل يمكن أن تساعد الروبوتات البشر في الاستفادة منه بدلا من الخوف من تهديده؟
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش أن تطوير الذكاء الاصطناعي "من أجل الصالح العام" يتطلب ضوابط متجذرة في حقوق الإنسان والشفافية والمحاسبة.
وكان قد حذر رواد في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من العديد من المخاطر التي قد تواجه البشر في حال لم تنظم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.
بعد الكثير من المناقشات السلبية حول التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يتطلع مصممو روبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر إلى الترويج لمزاياها في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف.