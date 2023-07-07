روسيا وأوكرانيا: الرئيس البيلاروسي ينفي وجود بريغوجين في بيلاروسيا

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روسيا وأوكرانيا: الرئيس البيلاروسي ينفي وجود بريغوجين في بيلاروسيا

قبل 9 دقيقة

كان من المفترض أن ينتقل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، وبعض من مقاتليه إلى بيلاروسيا، وفق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الكرملين ومجموعة فاغنر، لكن ذلك لم يحدث بعد.

قال لوكاشينكو إن مقاتلي فاغنر الجادون جداً لا يزالون في مخيمات انسحبوا إليها عقب خروجهم من باخموت

وأضاف، أما فيما يخصّ يفغيني بريغوجين، فهو في سان بطرسبورغ. أو ربما في مكان آخر. لكنه ليس في بيلاروسيا.