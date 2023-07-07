التلوث: ما الذي نعرفه عن "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وما هي خطورتها؟
التلوث: ما الذي نعرفه عن "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وما هي خطورتها؟
تشير تقديرات إلى أن ما يقرب من نصف مياه الصنبور في الولايات المتحدة تحتوي على واحد أو أكثر من PFAS، المعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وفقًا لدراسة حديثة.
وهذه المواد موجودة في كل مكان، من مستحضرات التجميل إلى أدوات الطهي غير اللاصقة، حيث تم استخدامها في الصناعة والمنتجات الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم بسبب طبيعتها المقاومة للماء والزيت والحرارة. فما خطورة هذه المواد؟