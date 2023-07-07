التلوث: ما الذي نعرفه عن "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وما هي خطورتها؟

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التلوث: ما الذي نعرفه عن "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وما هي خطورتها؟

قبل 16 دقيقة

تشير تقديرات إلى أن ما يقرب من نصف مياه الصنبور في الولايات المتحدة تحتوي على واحد أو أكثر من PFAS، المعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وفقًا لدراسة حديثة.