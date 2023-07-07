الكوسبلاي: هواية تخرج شخصيات الأنيمي إلى الواقع

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ماغي المانسترلي وأحمد سراج الدين فازا في تصفيات أخيرة أقيمت في القاهرة تؤهلهما للمنافسة باسم مصر في المسابقة الدولية للكوسبلاي في اليابان التي ستقام في أغسطس /آب المقبل، نتعرف على هذه الهواية معهما وندخل عالمهما في تقرير آية هاشم