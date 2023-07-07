الكوسبلاي: هواية تخرج شخصيات الأنيمي إلى الواقع
الكوسبلاي: هواية تخرج شخصيات الأنيمي إلى الواقع
الكوسبلاي هو هواية ارتداء ملابس كشخصيات الأنيمي وأبطال ألعاب الفيديو وقد أصبحت تلقى رواجا في مصر.
ماغي المانسترلي وأحمد سراج الدين فازا في تصفيات أخيرة أقيمت في القاهرة تؤهلهما للمنافسة باسم مصر في المسابقة الدولية للكوسبلاي في اليابان التي ستقام في أغسطس /آب المقبل، نتعرف على هذه الهواية معهما وندخل عالمهما في تقرير آية هاشم
فيديو, باكستان: ما هي رياضة صفع الوجه التي تلفت الأنظار في البنجاب؟, المدة 1,53
تزداد شعبية صفعة “كابدي“، وهي رياضة شبيهة بالمصارعة تتضمن الصفع، في البنجاب بباكستان.