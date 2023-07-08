إياد حلاق: والدا الفلسطيني المصاب بالتوحد يتحدثان بعد حكم بتبرئة قاتله

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إياد حلاق: والدا الفلسطيني المصاب بالتوحد يتحدثان بعد حكم بتبرئة قاتله

قبل 23 دقيقة

برأت محكمة إسرائيلية شرطيا قتل فلسطينيا على طيف التوحد عام 2020، وقضت بأن الضحية قُتل بالخطأ للاشتباه في أنه مسلح في ظل ظروف ناشئة عن "ضغط استثنائي" في إطار محاولة تأمين القدس.

وكان إياد الحلاق (32 عاما) في طريقه لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عندما طاردته الشرطة الإسرائيلية وقتلته في حادث أثار احتجاجات وإدانات على نطاق.