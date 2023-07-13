بطولة ويمبلدون: كيف وصلت التونسية أنس جابر إلى أعرق بطولات التنس في العالم؟

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بطولة ويمبلدون: كيف وصلت التونسية أنس جابر إلى أعرق بطولات التنس في العالم؟

13 يوليو/ تموز 2023، 15:42 GMT آخر تحديث قبل 15 دقيقة

ثأرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من خسارتها العام الماضي في نهائي ويمبلدون أمام إيلينا ريباكينا، وتمكنت من إقصاء حاملة اللقب في دور ربع النهائي.

وستواجه أنس اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي، بعد تغلب الأخيرة على ماديسون كيز.

تعد أُنس جابر، المصنفة عالمياً في المركز السادس، أول امرأة عربية وأفريقية تبلغ المباريات النهائية منذ 1960.