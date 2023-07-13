بعد الكثير من المناقشات السلبية حول التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يتطلع مصممو روبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر إلى الترويج لمزاياهم في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف.

7 يوليو/ تموز 2023