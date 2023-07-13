تيكون: تطبيق لجمع البيانات للمساعدة في إصلاح البنية التحتية في اليابان
تيكون: تطبيق لجمع البيانات للمساعدة في إصلاح البنية التحتية في اليابان
انتشر تطبيق "تيكون"، والذي يحث مستخدميه على تعقب وتصوير البنية التحتية المتهالكة، في المدن في جميع أنحاء اليابان والفلبين.
ينشر لاعبو "تيكون" صورًا لأغطية البالوعات المفقودة أو الأسلاك الكهربائية المتشابكة على التطبيق ويكسبون المال في صورة عملة مشفرة.
فيديو, الذكاء الاصطناعي: هل يمكن أن تساعد الروبوتات البشر في الاستفادة منه بدلا من الخوف من تهديده؟, المدة 2,09
بعد الكثير من المناقشات السلبية حول التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يتطلع مصممو روبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر إلى الترويج لمزاياهم في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف.