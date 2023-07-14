سجن السلفادور: بي بي سي تصمم محاكاة للسجن السري شديد الحراسة

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سجن السلفادور: بي بي سي تصمم محاكاة للسجن السري شديد الحراسة

قبل 8 دقيقة

في فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس السلفادور نجيب بقيلة نقل الآلاف من أعضاء العصابات شديدي الخطورة إلى السجن الضخم الذي تم افتتاحه حديثًا في البلاد، في أحدث خطوة في حملته القمعية على العصابات على مستوى البلاد.

ولكن منذ ضجة الحملة الإعلانية لافتتاحه، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول من يحتجزون في السجن وفي أي ظروف.

تحقيق من الخدمة الإسبانية "BBC Mundo" في بي بي سي أعاد محاكاة السجن، الذي لا يسمح للإعلام أو المنظمات الحقوقية زيارته، بواسطة تقنيات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد للكشف عن شكل الحياة المحتمل داخل زنازين السجن الضخم شديد الحراسة.