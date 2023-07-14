اشتباكات السودان: شاهد عيان يروي قصة العثور على مقبرة جماعية في دارفور

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اشتباكات السودان: شاهد عيان يروي قصة العثور على مقبرة جماعية في دارفور

قبل 34 دقيقة

تحدثت بي بي سي إلى رجل رأى جثثًا تُلقى في مقبرة جماعية في منطقة دارفور في السودان.

تتطابق هذه الشهادة مع تقرير للأمم المتحدة يتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية باستهداف القبائل الأفريقية وقتل ما لا يقل عن 87 شخصًا من مجتمع المساليت.

وتقاتل قوات الدعم السريع والجيش السوداني بعضهما البعض منذ أبريل / نيسان الماضي، وأدى هذا الصراع إلى إعادة إشعال العنف في دارفور.

وكان المتحدث باسم قوات الدعم السريع، محمد المختار، أكد لبي بي سي أن قواته لم تكن طرفا في النزاع المسلح في المنطقة، مشيرا إلي أن الاشتباكات التي اندلعت كانت قبلية بين القبائل العربية وقبيلة المساليت.