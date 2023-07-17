أسماء حمزة: من هي عازفة العود والملحنة السودانية التي يحتفي بها غوغل؟

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في مثل هذا اليوم من سنة 1997 فازت الملحنة السودانية أسماء حمزة بجائزة ليلة القدر الكبرى الموسيقية في السودان التي فازت بها كملحنة ذات صيت في بلدها وأكسبتها اعتراف الوسط الفني حولها.

احتفى محرك البحث غوغل بها بأن جعلها صاحبة رسمته اليوم. وأسماء وحيدة أبويها عشقت الفن لكنها لم تغن بل اتجهت للتلحين وقالت في إحدى المقابلات التي أجرتها إن والدها اشترط عليها إذا أرادت الحصول على عود أن تجيد العزف عليه في أسبوعين فقبلت وقالت إنه لو اشترط أن تعزف عليه في ثلاثة أيام لفعلت.