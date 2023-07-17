أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرياض تعهدت بالمساهمة بـ10 ملايين دولار للحيلولة دون أن تتسبب ناقلة النفط "صافر" في كارثة بيئية في حال تسرب النفط منها إلى مياه البحر الأحمر قبالة اليمن. فما قصّة هذه الناقلة؟

13 يونيو/ حزيران 2022