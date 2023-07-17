الناقلة صافر: بدء عملية إنقاذ لتفادي كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن
الناقلة صافر: بدء عملية إنقاذ لتفادي كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن
وصلت الأحد فرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة لبدء عملية نقل الوقود من خزان صافر، المهدد بالغرق على سواحل اليمن منذ سنوات.
صافر هو خزان نفط عائم، يستقر في البحر الأحمر، ويهدد احتمال غرقه بكارثة بيئية غير مسبوقة.
طوال السنوات الماضية أعاقت الحرب في اليمن جهود تفريغ الخزان، قبل أن تتوصل الأمم المتحدة لاتفاق يضمن بدء العملية.
فيديو, الناقلة صافر: كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن, المدة 3,03
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرياض تعهدت بالمساهمة بـ10 ملايين دولار للحيلولة دون أن تتسبب ناقلة النفط "صافر" في كارثة بيئية في حال تسرب النفط منها إلى مياه البحر الأحمر قبالة اليمن. فما قصّة هذه الناقلة؟