الهجرة إلى أوروبا: ما هي طرق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط؟

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الهجرة إلى أوروبا: ما هي طرق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط؟

قبل 10 دقيقة

شهد النصف الأول من العام الحالي 2023 تسجيل زيادة في أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2017.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما لا يقل عن 1874 شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في حين تم تسجيل 1108 حالات غرق أو فقد خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وكانت الحادثة الأخيرة التي أثارت جدلاً دولياً حول وضع المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط، هي حادثة غرق قارب قبالة سواحل اليونان والتي راح ضحيتها المئات من جنسيات مختلفة.

وعلى الرغم من العدد المروع الذي يسجل للمهاجرين المفقودين في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير، بسبب نقص المعلومات وعدم وجود آليات للإبلاغ الرسمي والمنهجي عن حالات الوفاة والاختفاء.

فما هي الطرق التي يسلكها المهاجرون عبر المتوسط نحو أوروبا؟