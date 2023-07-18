التعديلات القضائية: آلاف المتظاهرين في إسرائيل مع اقتراب التصويت على القانون المثير للجدل

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التعديلات القضائية: آلاف المتظاهرين في إسرائيل مع اقتراب التصويت على القانون المثير للجدل

قبل 20 دقيقة

أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في "يوم الاضطرابات" يوم الثلاثاء بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل المقدم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.

وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة القلق الدولي بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة.

ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.