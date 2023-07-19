الذكاء الاصطناعي: مؤسسة خيرية لحماية الأطفال تحذر من قدرته على إنتاج صور الاعتداء الجنسي

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الذكاء الاصطناعي: مؤسسة خيرية لحماية الأطفال تحذر من قدرته على إنتاج صور الاعتداء الجنسي

قبل 11 دقيقة

تدعو مؤسسة خيرية رائدة معنية بحقوق الأطفال، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى معالجة قضية صور الانتهاكات الجنسية للأطفال المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، عندما تستضيف المملكة المتحدة أول قمة عالمية حول أمان استخدام الذكاء الاصطناعي الخريف المقبل.

تزيل مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) المحتوى المسيء الموجود على الشبكة وتقول إن صور الذكاء الاصطناعي آخذة في الازدياد.

يعرض مراسل بي بي سي للأمن الإلكتروني جو تيدي صوراً لأطفال اكتشفتهم مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF).

وعرضت بي بي سي نسخا معدلة من بعض الصور التي أظهرت فتيات يبلغن من العمر خمس سنوات تقريبا وهن عاريات، ويتخذن وضعيات جنسية.