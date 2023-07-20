باتريك زكي: لماذا أثارت قضية الحقوقي اهتماما واسعا في مصر والخارج؟

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح.

كانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما غير قابل للطعن بحق زكي (32 عاماً) بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، ويأتي ذلك بعد شهرين ونصف شهر من إطلاق الحكومة "حواراً وطنياً" لمناقشة كلّ القضايا الخلافية مع المعارضة قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.