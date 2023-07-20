حرق المصحف: رئيس الوزراء العراقي يطلب من السفيرة السويدية مغادرة بغداد

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حرق المصحف: رئيس الوزراء العراقي يطلب من السفيرة السويدية مغادرة بغداد

قبل 5 دقيقة

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على سماح السلطات السويدية بحرق القرآن.

كما أعلنت السويد إغلاق سفارتها في بغداد، بعد حرق مقرها فجر الخميس.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس الحكومة العراقية برد حازم على موافقة السويد على حرق العلم العراقي.