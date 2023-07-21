انقطاع الكهرباء: كيف تسهم العقوبات الأمريكية في زيادة معاناة العراقيين بفصل الصيف؟

قبل 13 دقيقة

سمحت الولايات المتحدة للعراق في الـ 19 يوليو/ تموز 2023 بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية بموجب إعفاء يمتد لـ 120 يوماً.

في كل صيف يشهد العراق أزمة في ملف الكهرباء وتزويد المواطنين بالكميات المطلوبة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، فما علاقة العقوبات الأمريكية على إيران بانقطاع الكهرباء عن العراقيين؟