باربي: نظرة داخل منزل حقيقي يشبه منزل أحلام الدمية الشهيرة

قبل 20 دقيقة

غالبًا ما يستخدم ستديو إيتون هاوس في مقاطعة إيسكس في بريطانيا، والمعروف محليًا باسم البيت الوردي، لتصوير عروض الأزياء ومقاطع الفيديو الموسيقية في المملكة المتحدة.