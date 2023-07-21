باربي: نظرة داخل منزل حقيقي يشبه منزل أحلام الدمية الشهيرة
باربي: نظرة داخل منزل حقيقي يشبه منزل أحلام الدمية الشهيرة
هل أردت يومًا إلقاء نظرة خاطفة داخل منزل حقيقي يشبه منزل أحلام باربي ذي اللون الوردي بالكامل؟
فعل مراسل بي بي سي كولين باترسون ذلك قبل إطلاق فيلم باربي الجديد.
غالبًا ما يستخدم ستديو إيتون هاوس في مقاطعة إيسكس في بريطانيا، والمعروف محليًا باسم البيت الوردي، لتصوير عروض الأزياء ومقاطع الفيديو الموسيقية في المملكة المتحدة.
فيديو أليكس سميث
فيديو, ما هي قصة الدمية العملاقة "أمل" التي تجوب شوارع أوروبا؟, المدة 2,39
"أمل" دمية عملاقة تمثل طفلة لاجئة ستتجول في أوروبا في رحلة بدأت في تركيا وستنتهي في مدينة مانشستر البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني للتذكير بأزمة اللاجئين.