التعديلات القضائية: ما سبب كل هذا التوتر في إسرائيل؟
التعديلات القضائية: ما سبب كل هذا التوتر في إسرائيل؟
يصوت الائتلاف الحكومي في إسرائيل على مشروع تعديل قانون "حجية المعقولية" في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.
يأتي هذا بينما تتزايد المظاهرات في مناطق مختلفة في إسرائيل للأسبوع ال 28، احتجاجا على التعديلات التي يراها المحتجون بمحاولة إضعاف الجهاز القضائي.
تقرير مهند توتنجي، مراسل بي بي سي عربي نيوز.
فيديو, التعديلات القضائية: آلاف المتظاهرين في إسرائيل مع اقتراب التصويت على القانون المثير للجدل, المدة 2,22
أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في "يوم الاضطرابات" الثلاثاء بينما يستعد المشرعون للتصديق على مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل.