التعديلات القضائية: ما سبب كل هذا التوتر في إسرائيل؟

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التعديلات القضائية: ما سبب كل هذا التوتر في إسرائيل؟

قبل 10 دقيقة

يصوت الائتلاف الحكومي في إسرائيل على مشروع تعديل قانون "حجية المعقولية" في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.

يأتي هذا بينما تتزايد المظاهرات في مناطق مختلفة في إسرائيل للأسبوع ال 28، احتجاجا على التعديلات التي يراها المحتجون بمحاولة إضعاف الجهاز القضائي.