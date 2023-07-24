الحرب في السودان: مذيعة سودانية تلد في الطريق هربا من الحرب وتواصل المشي

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الحرب في السودان: مذيعة سودانية تلد في الطريق هربا من الحرب وتواصل المشي

قبل 37 دقيقة

بعد مقتل أبنائها الثلاثة، فرت مذيعة راديو وهي حامل من الحرب في منطقة دارفور السودانية سيرا على الأقدام، وأنجبت رضيعا عند المعبر الحدودي مع تشاد.

قالت عرفة أدوم عندما التقيتها في مخيم للاجئين يسكنه عشرات الآلاف من الأشخاص في ضواحي المدينة التشادية: "خرج الرضيع، ولففته. لم أفكر في أي شيء آخر. واصلت السير إلى مدينة أدري".