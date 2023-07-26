الحرب في السودان: تحقيق لبي بي سي يوثق شهادات لضحايا الاغتصاب

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الحرب في السودان: تحقيق لبي بي سي يوثق شهادات لضحايا الاغتصاب

قبل 27 دقيقة

تزايدت حالات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء سودانيات في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غربي البلاد، في وقت تجاوز فيه الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 100 يوم.

ووفقا لبيان مشترك أصدرته هيئات الأمم المتحدة، فإنها تلقت تقارير مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك الاغتصاب. وذكر البيان أن العنف الجنسي بات يستخدم كتكتيك من أساليب الحرب لإرهاب الناس في السودان.

حققت بي بي سي في بعض هذه الوقائع، ورصدت شهادات عدد من الضحايا حكين عما تعرضن له في المنازل والطرقات.

وقامت بي بي بي سي بإخفاء هويات الضحايا بناء على طلبهن.