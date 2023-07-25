ثورة 25 يوليو: اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بشنّ هجوم متصاعد على حقوق الإنسان
ثورة 25 يوليو: اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بشنّ هجوم متصاعد على حقوق الإنسان
اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد بشنّ هجوم متصاعد على حقوق الإنسان، منذ استيلائه على السلطة، قبل عامين، موضحة أنّه قوّض حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
تقول زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إنّ عودة زوجها للسجن على خلفية اتهامه فيما بات يعرف بقضية التآمر على الدولة لم يكن متوقعا.
وخلال العامين الماضيين، شهدت تونس أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة وتراجعا في مجال الحريات، كما شهدت تشرذما في صفوف المعارضة.
تقرير بسام بونني