من تويتر إلى إكس: ما التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك على المنصة منذ استحواذه عليها؟

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من تويتر إلى إكس: ما التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك على المنصة منذ استحواذه عليها؟

قبل 19 دقيقة

تغييرات عدة حدثت في منصة تويتر خلال الأشهر الأخيرة خاصة منذ أن استكمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك عملية شراء المنصة.

آخرها كان الشعار الجديد للمنصة المتمثل في حرف إكس (X) بخلفية سوداء، ليحل مكان الشعار المعروف "العصفور الأزرق".

وفي عام 2011، قال بيز ستون، مؤسس المنصة، إنه اختار هذا الاسم للعصفور كإشادة بأسطورة كرة السلة الأمريكي لاري بيرد.

وأعرب مستخدمون لتويتر عن أسفهم لتغيير الشعار الأيقوني، ومن هؤلاء مصمم الشعار نفسه في 2012 – مارتن غراسر.

منذ أن اشترى ماسك تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، غيرت الشركة اسمها التجاري إلى إكس كورب (X Corp)، إضافة إلى تغييرات أخرى غيرت من تجربة المستخدمين للمنصة.