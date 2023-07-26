حرب اليمن: أطفال اليمن المشوهون في الحرب المنسية
حرب اليمن: أطفال اليمن المشوهون في الحرب المنسية
يستمر الصراع في اليمن منذ فترة طويلة، على الرغم من الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والتي أدت إلى بعض السلم ولكن ليس بشكل كامل.
ولا يزال المدنيون على خط النار، إذ تقول الأمم المتحدة إن 11300 طفل قتلوا أو شوهوا خلال تسع سنوات من الحرب. تحدثت بي بي سي إلى ثلاثة أطفال عاشوا طوال حياتهم في الصراع.
تقرير: أورلا جويرين