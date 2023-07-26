حرب اليمن: أطفال اليمن المشوهون في الحرب المنسية

قبل 58 دقيقة

يستمر الصراع في اليمن منذ فترة طويلة، على الرغم من الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والتي أدت إلى بعض السلم ولكن ليس بشكل كامل.