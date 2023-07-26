أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق داخلها
أب يحطم زجاج سيارته لإنقاذ طفله العالق داخلها
التقط مقطع فيديو للحظة التي تم فيها إنقاذ طفل بعد أن حُبس بطريق الخطأ داخل سيارة ساخنة أثناء موجة الحر في هارلينجن، جنوب تكساس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوالدين تركا مفاتيحهما بالداخل واضطرا إلى اقتحام السيارة بمساعدة المارة.
وقع الحادث في 19 يوليو/ تموز، عندما وصلت درجات الحرارة في هارلينجن 37.7 درجة مئوية كحد أقصى.
يمكن أن ترتفع درجة الأطفال والرضع بسرعة كبيرة في السيارات المتوقفة. وفقًا لوزارة النقل الأمريكية ، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة الداخلية للسيارة تقريبًا 11 درجة مئوية خلال الدقائق العشر الأولى.
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