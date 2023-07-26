الكهرباء في مصر: ما السبب وراء انقطاع الكهرباء المتكرر في الآونة الأخيرة؟

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الكهرباء في مصر: ما السبب وراء انقطاع الكهرباء المتكرر في الآونة الأخيرة؟

قبل 43 دقيقة

عانى المصريون في الأيام الأخيرة انقطاعات متكررة للكهرباء بشكل يومي، في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة التي تجاوزت أربعين درجة. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه الانقطاعات منذ نحو عشر سنوات.

وقالت الحكومة إن السبب في هذه الانقطاعات هو اللجوء لما وصفته بسياسة تخفيف الأحمال نتيجة نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وطالما تحدثت السلطات عن استثمار مبالغ طائلة في تحسين البنية التحتية بالبلاد خلال السنوات الماضية.