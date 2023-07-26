جورج ألاغيه: صحفيو بي بي سي ينعون زميلا "جريئا وهادئا ولطيفا"

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جورج ألاغيه: صحفيو بي بي سي ينعون زميلا "جريئا وهادئا ولطيفا"

قبل 12 دقيقة

توفي عن 67 عام جورج ألاغيه، وهو صحفي عمل في بي بي سي لفترة طويلة، وكسب قدر كبيرا من الاحترام.

قبل تسع سنوات شُخصت إصابته بسرطان الأمعاء من الدرجة الرابعة، وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن انتشار السرطان في جسمه.