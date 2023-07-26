جورج ألاغيه: صحفيو بي بي سي ينعون زميلا "جريئا وهادئا ولطيفا"
جورج ألاغيه: صحفيو بي بي سي ينعون زميلا "جريئا وهادئا ولطيفا"
توفي عن 67 عام جورج ألاغيه، وهو صحفي عمل في بي بي سي لفترة طويلة، وكسب قدر كبيرا من الاحترام.
قبل تسع سنوات شُخصت إصابته بسرطان الأمعاء من الدرجة الرابعة، وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن انتشار السرطان في جسمه.
نعاه مدير عام بي بي سي، تيم ديفي: "نشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جورج. لقد كان أكثر من مجرد صحفي بارز، فالجمهور كان يشعر بلطفه وتعاطفه وإنسانيته الرائعة. لقد كان محبوبا من الجميع وسنفتقده كثيرا".