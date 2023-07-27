جنود في النيجر يعلنون الانقلاب في البلاد وعزل الرئيس
جنود في النيجر يعلنون الانقلاب في البلاد وعزل الرئيس
أعلن عدد من الجنود في النيجر عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق حدود البلاد الواقعة غرب إفريقيا.
وقال الجنود إنهم حلوا الدستور وعلقوا عمل المؤسسات في البلاد.
واحتجزت قوات الحرس الرئاسي رئيس النيجر، محمد بازوم، منذ ساعة مبكرة يوم الأربعاء.
وفي الإعلان التلفزيوني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، مع تسعة جنود آخرين يرتدون زيا عسكريا، "نحن قوات الدفاع والأمن... قررنا إنهاء النظام الذي تعرفونه".