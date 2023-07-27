روسيا وأفريقيا: هل يكسر بوتين عزلة موسكو بالتقارب مع القارة السمراء؟

روسيا وأفريقيا: هل يكسر بوتين عزلة موسكو بالتقارب مع القارة السمراء؟

تستضيف مدينة سان بطرسبرج القمة الروسية الأفريقية الثانية يومي 27 و 28 يوليو.

ومن المتوقع أن يحضر 40 رئيس دولة أفريقية. لكن ماذا نتوقع من هذه القمة؟

تقرير بيفرلي أوتشينغ وبريال سينغ فيديو: أمير أحمد