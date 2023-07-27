جولة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لأربع دول أفريقية استدعت تحركا غربيا إلى القارة السمراء في محاولة للتنافس عليها مع بث تطمينات حول دعم القارة في ظل أزمة الغذاء العالمية من الطرفين.

29 يوليو/ تموز 2022