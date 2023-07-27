روسيا وأفريقيا: هل يكسر بوتين عزلة موسكو بالتقارب مع القارة السمراء؟
روسيا وأفريقيا: هل يكسر بوتين عزلة موسكو بالتقارب مع القارة السمراء؟
تستضيف مدينة سان بطرسبرج القمة الروسية الأفريقية الثانية يومي 27 و 28 يوليو.
ومن المتوقع أن يحضر 40 رئيس دولة أفريقية. لكن ماذا نتوقع من هذه القمة؟
تقرير بيفرلي أوتشينغ وبريال سينغ فيديو: أمير أحمد
روسيا وأوكرانيا: كيف يتصارع الغرب وروسيا على الفوز بقلب أفريقيا؟
جولة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لأربع دول أفريقية استدعت تحركا غربيا إلى القارة السمراء في محاولة للتنافس عليها مع بث تطمينات حول دعم القارة في ظل أزمة الغذاء العالمية من الطرفين.