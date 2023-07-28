شاهد لحظة نادرة لحيتان تقفز بتزامن غير متوقع

شاهد لحظة نادرة لحيتان تقفز بتزامن غير متوقع

صور رجل في الولايات المتحدة اللحظة التي قفزت فيها ثلاثة حيتان حدباء في تزامن تام تقريبًا قبالة سواحل ماساتشوستس.

كان روبرت آدي وعائلته يقضون عطلة في كيب كود عندما شهدوا هذه اللحظة النادرة.