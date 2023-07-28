لماذا يعد انقلاب النيجر مسألة دولية معقدة؟

النيجر: مجرد انقلاب عسكري أم خلاف مصالح غربية في أفريقيا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

النيجر: مجرد انقلاب عسكري أم خلاف مصالح غربية في أفريقيا؟

قبل 19 دقيقة

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه زعيما جديدا للنيجر، عقب انقلاب عسكري درامي.

وبدأ الجنرال، الذي يعرف أيضا باسم عمر تشياني، الانقلاب يوم الأربعاء، عندما ألقت وحدة الحرس الرئاسي التي يقودها القبض على زعيم البلاد.

ويعد هذا الانقلاب تحطيما لأول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في النيجر منذ استقلالها عام 1960.

ويُعتقد أن الرئيس المنتخب، محمد بازوم، بصحة جيدة ولا يزال محتجزاً من قبل حراسه.