ما أبرز النقاط الخلافية التي تقف عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية؟
ما أبرز النقاط الخلافية التي تقف عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية؟
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قبيل اجتماع مهم للفصائل الفلسطينية ينعقد نهاية الأسبوع في القاهرة.
ويشمل اجتماعُ الفصائل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، باستثناء حركة الجهاد، التي "اعتذرت عن الحضور".
عريب الرنتاوي مدير مركز القدس حدثنا عن أهم النقاط الخلافية بين الأطراف الفلسطينية.
تقرير سامي جروان
فيديو, إسرائيل: حكومة نتنياهو الأكثر “تطرفا“...ماذا يعني ذلك للفلسطينيين؟, المدة 2,01
يعود نتنياهو للسلطة بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة ليقود ما يصفه محللون بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. ويضم ائتلافه حزبا أدين زعيمه بالعنصرية ضد العرب. فما الذي يعنيه ذلك؟