ما أبرز النقاط الخلافية التي تقف عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية؟

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ما أبرز النقاط الخلافية التي تقف عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية؟

قبل 22 دقيقة

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قبيل اجتماع مهم للفصائل الفلسطينية ينعقد نهاية الأسبوع في القاهرة.

ويشمل اجتماعُ الفصائل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر، باستثناء حركة الجهاد، التي "اعتذرت عن الحضور".

عريب الرنتاوي مدير مركز القدس حدثنا عن أهم النقاط الخلافية بين الأطراف الفلسطينية.