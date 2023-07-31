مزارع يهدي زوجته 1.2 مليون زهرة عباد الشمس للاحتفال بذكرى زواجهما

قبل 16 دقيقة

زرع مزارع في الولايات المتحدة حقلاً ضخماً من عباد الشمس كهدية مفاجئة لزوجته.

قال لي ويلسون لوسائل الإعلام المحلية في كانساس إنه زرع 1.2 مليون زهرة عباد الشمس على 80 فداناً من الأرض لزوجته رينيه للاحتفال بالذكرى الخمسين لزواجهما.

قالت زوجته رينيه: "لقد جعلني أشعر بأنني مميزة للغاية. لا يمكن أن تكون هناك هدية مثالية للاحتفال بالذكرى السنوية أكثر من حقل من زهور عباد الشمس".