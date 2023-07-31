قطر: مغامر إستوني يحقق رقماً قياسياً في المشي على أطول حبل في العالم

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قطر: مغامر إستوني يحقق رقماً قياسياً في المشي على أطول حبل في العالم

قبل 6 دقيقة

حقق المغامر الإستوني يان روس رقماً قياسياً في المشي على أطول حبل في العالم في مدينة لوسيل القطرية.

ومشى يان على الحبل المشدود مسافة 150 متراً وفوق ارتفاع 185 متراً بين الأبراج المتميزة في لوسيل مارينا، قطر.

وقال روس إن المشي على الحبل المشدود استغرق الكثير من العمل للعثور على اللحظة المثالية خلال النهار مع رياح أقل مع عدم وجود شمس.