التلوث البلاستيكي: كيف يعمل "حاجز الفقاعات" لمنع النفايات البلاستيكية من دخول البحر

قبل 29 دقيقة

تسبب النفايات البلاستيكية في المحيط أضرارا حقيقية للبيئة البحرية. ويأتي معظم هذا البلاستيك من القمامة التي يتم رميها في الأنهار والقنوات.

قام فريق من العلماء، بصناعة أول حاجز للنفايات في العالم مصنوع بالكامل من الفقاعات في أمستردام في محاولة لجمع النفايات من قنوات المدينة قبل أن تصل إلى بحر الشمال .