التلوث البلاستيكي: كيف يعمل "حاجز الفقاعات" لمنع النفايات البلاستيكية من دخول البحر
التلوث البلاستيكي: كيف يعمل "حاجز الفقاعات" لمنع النفايات البلاستيكية من دخول البحر
تسبب النفايات البلاستيكية في المحيط أضرارا حقيقية للبيئة البحرية. ويأتي معظم هذا البلاستيك من القمامة التي يتم رميها في الأنهار والقنوات.
قام فريق من العلماء، بصناعة أول حاجز للنفايات في العالم مصنوع بالكامل من الفقاعات في أمستردام في محاولة لجمع النفايات من قنوات المدينة قبل أن تصل إلى بحر الشمال .
يُضخ الهواء المضغوط عبر الأنبوب ويرتفع لأعلى، ومن ثم يساعد تيار الماء الطبيعي على دفع النفايات إلى جانب واحد.